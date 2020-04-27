نصائح ذهبية لشراء سيارة هجين مستعملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت الهيئة الألمانية للفحص الفني بأنه لا داع للقلق من بطاريات السيارات الهجين المستعملة؛ حيث إن بطاريات هذه النوعية من السيارات تتمتع باعتمادية وعمر طويل قد يتجاوز عمر السيارة نفسها.



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وأوضحت الهيئة أنه يمكن التعرف على عمر البطارية القابلة للشحن ومدى كفاءتها، وعدد دورات الشحن في المراكز المتخصصة، مع العلم أن اعتماد السيارة في الدفع على المحرك الكهربائي فقط في الكثير من الأحيان له تأثير إيجابي؛ حيث إن تآكل وتلف المحرك الكهربائي أقل بكثير مقارنة بمحرك الاحتراق الداخلي.

وعلى غرار السيارات المستعملة التقليدية، يفضل عند شراء سيارة هجين مستعمله الاستعانة بخبير في السيارات، وشراؤها من مصادر موثوقة بعد إجراء اختبار قيادة.

جدير بالذكر أن السيارات المعتمدة على نظام الدفع الهجين Plug-in هي التي تستند في دفعها على محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي مع بطارية تتيح قطع بعض المسافة، اعتمادا على المحرك الكهربائي فقط، فضلا عن تقليص معدلات استهلاك السيارة من الوقود.