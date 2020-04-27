الأردن تسمح بعودة استخدام المواطنين لوسائل النقل العام

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلن مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردني صلاح اللوزي، إتاحة استخدام وسائل النقل العام لجميع المواطنين، اعتبارا من بعد غد الأربعاء، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية،أمس الأحد.

وقال اللوزي، إنه "يسمح لجميع المواطنين بالعودة في استخدام تلك الوسائل، ولا يشترط حصولهم على تصاريح للمرور، وأن وسائل النقل العام ذات الأرقام الفردية ستعمل من يوم الأربعاء المقبل، في حال حققت شروط السلامة العامة".

كورونا يطال سياسيين ووزراء 13 دولة حول العالم.. فمن هم؟

هيئة تنظيم النقل تلزم السائقين بارتداء كمامات وقفازات

واشترطت الهيئة الأردنية "عزل السائق عن الركاب بقاطع بلاستيكي، وفواصل بين مقاعد الركاب، وكذلك تقرر منع تواجد المحصل في الحافلات".

Advertisements

وألزمت الهيئة سائق أي وسيلة نقل بارتداء كمامات وقفازات، كما هو على الركاب، ومنع جلوس أي شخص بجانب سائق التاكسي، بحيث يكون الجلوس على المقعد الخلفي لشخصين فقط.

‏وألزمت الهيئة سائقي مركبات النقل العام بتعقيم وسيلة النقل كل يوم علما أن حركة وسائل النقل العام تقتصر على داخل المحافظات فقط.وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الأحد، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 447 شخص.

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن الحالات الجديدة تعود لشخصين وطفلة مخالطة لوالديها المصابين.وأشار جابر، إلى شفاء 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 337 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".