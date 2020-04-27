جنبلاط: حسان دياب «لا شيء».. ولن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله

دبي - بواسطة محمد فارس شن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هجوما عنيفا على الرئيس اللبناني ميشال عون وحكومة دياب و«التيار» وحزب الله.

وأشار في تصريحات لقناة «العربية» اليوم (الأحد) الى انّ «التيار الوطني الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان والعماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 88، وأنا جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان»، مؤكّدا انّ «حسان دياب لا شيء».

أبرز صور مظاهرات لبنان

من Microsoft

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واعتبر انّه «من الممكن إنقاذ لبنان ماليا ولم يفت الوقت ولن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره، كما انّ حاكم مصرف لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء».

واكّد انّ «الثورة لم تفشل في لبنان لكن قوى الممانعة دخلت على الخط، ونحن بلد بلا سيادة على موانئه ومعابره ومطاره وسنقاوم سلميا وديمقراطيا».

وقال جنبلاط: «حزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة اللبنانية وسنقول لا لمحاولات حزب الله إلغائنا وتطبيق مثال سورية والعراق وإيران في لبنان، وحسان دياب لا يجرؤ على المس بملف الكهرباء ولا أريد تشكيل أي أحلاف».

واضاف: «نعترض على نهج الرئيس اللبناني وحزب الله الانقلابي ولا أرى دعما عربيا في الوقت الحاضر، ولا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجهوا اتهامات لنا وسيعود الناس الى الشارع في ظل ما يجري من غلاء وحرمان لقمة العيش».