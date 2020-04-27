سوريا تتصدى لـ"عدوان إسرائيلي".. وتسقط عددا من الصواريخ

وأضافت الوكالة أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية وتسقط عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها".
وهذا هو الهجوم الثالث في غضون أقل من شهر من جانب إسرائيل، التي شنت في السنوات الماضية مئات الهجمات على الفصائل المدعومة من إيران، وقواعدها، والتي لها وجود كبير في أنحاء سوريا.
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وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء الحرب هناك عام 2011، معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني الذي يدعم الرئيس بشار الأسد، على حد قولها.
كما اعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، حيث يعيش 18 ألف سوري، ونحو 20 ألف مستوطن يهودي، ووقع ترامب إعلانا بهذا الشأن في مارس 2019.
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