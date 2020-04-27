شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: فرض الحجر الصحى على مخيم للاجئين السوريين فى أربيل بأقليم كردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت السلطات فى إقليم كردستان بالعراق، اليوم الاثنين، الحجر الصحى على مخيم دارا شكران للاجئين السوريين فى أربيل، ومنعت الدخول والخروج إلى المخيم ومنه، إثر إعلان وزارة الصحة الكردستانية، مساء أمس، تسجيل إصابة بفيروس كورونا فيه، وأفادت وكالة الأنباء العراقية (نينا) بأن إدارة المخيم أغلقت مدخل مخيم دارا شكران منعاً لأى تنقل، إلى جانب حظر فتح السوق والمحلات التجارية، متوعدةً بمعاقبة المخالفين.

وكانت محافظة أربيل، قد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، تعود إحداهما لرجل يبلغ 32 عاماً من سكان مخيم دارا شكران، ويعمل فى شركة داخل مدينة أربيل، والأخرى لرجل من ناحية كسنزان.

Advertisements

وسبق، أن فرضت وزارة الصحة فى إقليم كردستان الحجر الصحى على عدة أحياء ومجمعات سكنية بعد تسجيل إصابات كورونا فيها، بغرض منع تفشى الفيروس وتحديد مصدر نقل العدوى .

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة فى إقليم كردستان، فإن إجمالى المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 347 حالة، بينها 4 وفيات و320 حالة شفاء .