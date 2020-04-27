شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين بمصر: 157مواطنا بحرينيا يغادرون القاهرة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادر مطار القاهرة اليوم الاثنين ، 157 مواطنا وطالب بحرينيا عائدين إلى البحرين، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أبنائها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفق توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل المملكة التي تقوم على تقديم كل سُبل العون لمن يرغب من رعايا المملكة بالعودة إلى الوطن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في مملكة البحرين.

ووفقا لبيان سفارة البحرين، حرص هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية على الاطمئنان على أبناء المملكة ومتابعة سير إجراءات مغادرتهم في مطار القاهرة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وفي هذا الإطار، أشار الجودر إلى أن السفارة تعمل على مدار الساعة من أجل متابعة أوضاع كافة أبناء المملكة الموجودين في مختلف المحافظات المصرية.

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وأكد أنه قد تم تسيير رحلة في 11 أبريل الماضي نقلت 165 بحرينيا كدفعة أولى من المواطنين الذين أكدوا رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن، مؤكدا أن سفارة المملكة بالقاهرة لن تتوانى عن تقديم الدعم لأبناء المملكة لحمايتهم وتسهيل مهمة رجوعهم في حال رغبتهم في العودة إلى البلاد.

وقد سهلت سفارة المملكة بالقاهرة خلال الفترة الماضية عودة أعداد كبيرة من المواطنين والطلبة إلى البحرين قبل غلق المجال الجوي المصري.