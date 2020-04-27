شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. كيف يصلى أطباء بالجزائر داخل مستشفى لعلاج مصابى كورونا خوفا من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت لقطات فيديو من داخل إحدى مستشفيات الجزائر المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، مجموعة من الأطباء يؤدون أركان الصلاة ولكن بطريقة غريبة، وعرضت قناة العربية الفيديو للأطباء وهم يصلون خلف الإمام الذي لم يسجد على الأرض خلال أداء الصلاة واتبعه في ذلك المأمومين من المصلين، حيث أنه لم يسجد على الأرض وفسر البعض هذا التصرف بأنه خوفا من نقل العدوى من أرض المستشفى.

وكانت قد أكدت السلطات المعنية فى الجزائر، أول أمس السبت، تخفيف الإغلاق على بعض القطاعات وفتح المحال التجارية بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".



اطباء فى الجزائر يصلون بمستشفى لعلاج كورونا

وتخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حاجز الـ 200 ألف حالة وفاة فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس التاجى، وفيما تقترب أعداد حالات الإصابة بالفيروس من 2 مليون و900 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 820 ألف حالة شفاء، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

Advertisements

وعلى جانب آخر، قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، إنه تقرر تخفيف إجراءات العزل العام اعتبارا من أول أيام شهر رمضان، إذ تقرر تقصير مدة حظر التجول الليلي ورفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.

وقال المكتب إنه تقرر تخفيف العزل التام في البليدة ليصبح الحظر ساريا من الثانية ظهرا حتى السابعة مساء، في حين سيخفف الحظر الساري من الثالثة عصرا إلى السابعة مساء في تسع ولايات منها الجزائر العاصمة بحيث يقتصر على الفترة من الخامسة إلى السابعة مساء.

ولم يطرأ تغير على إجراءات العزل في بقية الولايات حيث يسري حظر التجول من السابعة مساء إلى السابعة صباحا منذ أسابيع.

وأهاب مكتب رئيس الوزراء في بيانه بالمواطنين أن يتوخوا الحذر قائلا إن تعديل قواعد العزل العام أو إبقاءها سيتوقف على تطور الموقف.