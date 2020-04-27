شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا فى السعودية تقترب من الـ20 ألفا بعد تسجيل 1289 حالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1289 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليرفع عدد المصابين إلى 18811، منوها بشفاء 174 حالة جديدة ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 2531.

وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أنه لم يثبت حتى الآن أى لقاح أو علاج ناجع للفيروس، مشيرا إلى أن كل البؤر المحتملة للفيروس تخضع للمسح النشط.

Advertisements

وكشف متحدث الصحة السعودية، عن 5 حالات وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 144.

ودعا المتحدث باسم الصحة السعودية إلى أهمية الاستمرار فى اتباع توصيات التباعد الاجتماعى، ومواصلة استخدام تطبيق "موعد" للحصول على التقييم الذاتى اليومي.

وأمس، أعلن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1223 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليرتفع الإجمالى إلى 15,026 إصابة نشطة بينها 115 حالة حرجة.