شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة المالية تنفي ما يتداول بشأن إصابة رئيس الدولة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفت الرئاسة المالية ما يتداول منذ 48 ساعة على الأقل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة رئيس الدولة "بكوفيد 19".

وأكدت الرئاسة المالية في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية، أن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا "بصحة جيدة، ويحضّر للمشاركة في سلسلة لقاءات دولية، عبر الفيديو عن بعد، ابتداء من اليوم الإثنين".

وكانت الحكومة المالية قد أعلنت قبل يومين أنها ستتقدم بشكوى أمام النيابة العامة ضد مجهول، زور بلاغاً باسم وزارة الصحة، ونشره، يتحدث فيه عن إصابة الرئيس ونجله، ورئيس الحكومة، وعدد من النواب بفيروس كورونا المستجد.

وقد أعلنت الرئاسة المالية قائمة أعضاء الحكومة التي يرأسها الدكتور بوبو سيسي، والتي تتكون من 38 عضوا.

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ووفقا لوكالة الأنباء المالية الرسمية فالحكومة الجديدة يتولى فيها رئيس الوزراء (45 عاما) والذي عمل في البنك الدولي حتى عام 2008، حقيبة الاقتصاد والمالية.

وكان رئيس وزراء السابق سوميلو بوبيي مايغا قد تقدم باستقالته للرئيس أبوبكر كيتا في التاسع عشر أبريل الماضي قبيل مناقشة البرلمان المالي لمقترح لسحب الثقة عنه بعد تدهور الوضع الأمني بشكل مقلق، حيث قتل 160 شخصا في شهر مارس الماضي خلال خلافات قبلية شهدتها منطقة موبتي وسط مالي.