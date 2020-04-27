شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا فى قطر تتخطى 11 ألفا بعد تسجيل 957 إصابة جديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 11244 حالة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

فى غضون ذلك، تضاعفت حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجد كوفيد 19 التى يتم إضافتها يوميا فى قطر، فى حين شهدت الهند أكبر قفزة لها فى يوم واحد فى الحالات، بينما استغرق إجمالى عدد الوفيات العالمى 15 يوما فقط ليرتفع من 100 إلى 200 ألف، حسب تقرير لمجلة بيزنس ستاندرد.

وبحسب التقرير تشهد قطر ارتفاعا مثيرا للقلق فى عدد الحالات الجديدة اليومية، فخلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفع عدد الحالات التى تتم إضافتها يوميا من 500 حالة فردية إلى أكثر من 900، حيث ارتفع معدل الإصابة فى قطر لأكثر من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.

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وقد أعلنت وزارة الصحة العامة فى قطر عبر حسابها على تويتر، أمس الأحد، تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا.