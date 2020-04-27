شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال أحد قيادى داعش فى محافظة صلاح الدين شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش العراقى، اليوم الإثنين، اعتقال أحد إرهابيى تنظيم داعش قرب قضاء الدجيل فى محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، وذكرت خلية الإعلام الأمنى، التابعة للجيش العراقى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه خلال عملية نوعية، تمكنت قوة من قيادة عمليات سامراء، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين ، والذى كان يعمل سابقا مسؤول ما تسمى "لجنة الإعدامات " فى تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وأضافت، أن هذه العملية تأتى بعد نصب كمين محكم على الطريق العام قرب قضاء الدجيل ، مشيرة إلى أنها اتخذت بحق الإرهابى المنتمى لداعش الإجراءات القانونية اللازمة .