شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عمانية تنشر خريطة توزيع إصابات كورونا فى محافظات السلطنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏نشرت صحيفة عمان، اليوم، الاثنين خريطة توضح أعداد الإصابات بفيروس كورونا موزعة على 11 محافظة فى السلطنة، وسجلت العاصمة مسقط أعلى معدل اصابة بواقع 1464 شخص، وكانت محافظات مسندم والبريمي الأقل فى الإصابات وانعدمت الإصابات فى محافظة الوسطي.

كانت أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد19 منها 37 حالة لعمانيين، و (14) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في ‎السلطنة (2049) حالة وعدد الوفيات عشراً (10).

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واتخذت سلطنة عمان، الأسابيع الماضية، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

كما تم منع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

كما قررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.