شكرا لقرائتكم خبر عن "لقاء سيدة الجبل" اللبنانى يدعو للتوقف عن السياسات الانتقامية والكيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "لقاء سيدة الجبل"، خلال اجتماعه الأسبوعى عبر وسائل التواصل، في بيان دعوة المسؤولين والسياسيين، وكل صاحب رأى وموقف فى هذه المرحلة المأساوية من تاريخ لبنان، إلى التوقف عن السياسات الانتقامية والكيدية وتقاذف الاتهامات.

وقال بيان صادر عن التجمع اللبنانى، "لسنا اليوم على مشارف انتخابات نيابية، ولا نرى أن الكبار، أو الذين يعتبرون أنفسهم كذلك يبدون حقاً أى اكتراث لهول الكارثة التي تضرب كل عائلاتنا في صميم كرامتها وحقها الإنساني في الحياة والأمل".

وذكر البيان أن المواطنين المتروكين لمصيرهم البائس يسألون منذ أشهر، ولا أحد يكلف نفسه تقديم إجابة واضحة تروى الغليل عن سبب سلبهم حقهم في الحصول على أموالهم، وبالتالي الحُكم عليهم بالفقر والبطالة المخيفة. وإلى متى سيستمرون في العيش على هذا المنوال؟ فالانفجار الاجتماعي صار وشيكاً.

واضاف كما أنهم يسألون ما الذي ينوي فعله، الذين عرّضوا أكتافهم وفرضوا أنفسهم ممثلين لهم بقوة السلاح أو المال وقانون الانتخابات وسطوة المال والعقائد؟ كيف سيجلبون مالاً إلى البلاد ينقذ اللبنانيين من شبح مجاعة يقترب؟

ويُذكّر اللقاء بأن أطراف التسوية، الذين أوصلوا إلى عهد ينسب لنفسه صفة “القوة” بقوة سلاح ميليشياوي غريب، قد جدّدوا بالإجماع في 2017 ومن دون أي تحفظ، لحاكم مصرف لبنان الذي تسعى بعض الأطراف إلى تحميله وحده تبعة ما آل إليه الوضع المالي للبلاد والعباد.

إن المحاسبة يجب أن تشمل جميع المسؤولين المشاركين والمتواطئين في نهب أموال الدولة والمواطنين. وإن الإصلاح يبدأ من فوق أو لا يكون إصلاحاً بل مزيداً من الفساد والبؤس الناتج من هذا الفساد.

Advertisements