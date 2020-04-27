شكرا لقرائتكم خبر عن تفريق المصلين داخل المساجد بالغاز المسيل للدموع فى جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدمت قوات الأمن فى جزر القمر الغاز المسيل للدموع ضد المصلين الذين تجمعوا فى مساجد فى انتهاك لإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، وفق وسائل إعلام محلية. ووقعت الحوادث فى موقعين بجزيرة أنجوان بجزر القمر، وأفاد أحد الشهود أن "الناس أصيبوا وفر معظمهم عبر النوافذ، وتعرض أحدهم لكسر فى قدمه". وكان غزالى عثمانى رئيس جمهوربة جزرالقمر أصدر الجمعة مرسوما يعزز تدابير مواجهة فيروس كورونا القاتل، وباتت تتضمن حظر تجول ليلياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفريق المصلين داخل المساجد بالغاز المسيل للدموع فى جزر القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.