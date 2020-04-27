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تفريق المصلين داخل المساجد بالغاز المسيل للدموع فى جزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدمت قوات الأمن فى جزر القمر الغاز المسيل للدموع ضد المصلين الذين تجمعوا فى مساجد فى انتهاك لإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس ، وفق وسائل إعلام محلية.

ووقعت الحوادث فى موقعين بجزيرة أنجوان بجزر القمر، وأفاد أحد الشهود أن "الناس أصيبوا وفر معظمهم عبر النوافذ، وتعرض أحدهم لكسر فى قدمه".

وكان غزالى عثمانى رئيس جمهوربة جزرالقمر أصدر الجمعة مرسوما يعزز تدابير مواجهة فيروس كورونا القاتل، وباتت تتضمن حظر تجول ليلياً.

 

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