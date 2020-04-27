شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: عملية عسكرية لتطهير الحدود مع سوريا من تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت القوات العراقية، اليوم الاثنين، عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية، بعد ساعات من مقتل مسئول محلى على أيدى عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، وقال مصدر أمنى عراقى، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، - إن العملية العسكرية التى شاركت فيها الطائرات المروحية تهدف إلى تطهير صحراء عكاشات شمال الرطبة باتجاه الحدود العراقية السورية من فلول داعش الإرهابية التى بدأ نشاطها يزداد هذه الأيام.

وكانت إحدى القرى غربى كركوك، قد تعرضت يوم أمس الأحد، إلى هجوم بقذائف الهاون من قبل عناصر داعش ، مما أدى لاصابة مدنى بجروح، وصرح مصدر أمنى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن ثلاث قذائف هاون سقطت فى قرية خلف الأسود التابعة لناحية الرياض غربي كركوك، ما أدى لإصابة مدنى بجروح.

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يذكر أن مصدر أمنى فى محافظة ديالى بالعراق، أفاد أمس السبت، بمقتل 7 عناصر من "داعش" واعتقال ثامن خلال عملية تفتيش لقوات المديرية شمال شرق المحافظة.