شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير: نرفض المزايدات على اتفاق الرياض ومصلحة الشعب اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم لاثنين، عن رفضه بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني التي كفلها اتفاق الرياض لمزايدات.جاء ذلك فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر".

وأضاف فى تغريدته:"أكدت المملكة ومعها شقيقتها دولة الإمارات أنه يجب العودة إلى الوضع السابق، نرفض بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".

ومن جانبه أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، على بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن على ضرورة عودة الأوضاع فى العاصمة المؤقتة عدن إلى سابق وضعها، وذلك إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير.

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وغرد "قرقاش" عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض والذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة، الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد وثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة".

وقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضرورة عودة الأوضاع فى العاصمة المؤقتة عدن إلى سابق وضعها، وذلك إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.

وأكد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.