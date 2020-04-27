شكرا لقرائتكم خبر عن البحرین تسجل 61 إصابة جديدة بفیروس کورونا وتعافى 29 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرین اليوم الاثنين عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا «COVID-19»، منها 51 حالة لعمالة وافدة و 3 حالات لمخالطين و 7 حالات من الخارج، وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 1482 حالة، بينها حالتين تحت العناية، و1480 مستقرة.
كما كشفت الوزارة عبر حسابها في ««تويتر» عن تعافي 29 حالة إضافية، ليبلغ عدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين 1218 حالة. وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
وفى وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن البحرين مددت إجراءات العزل العام التى تستهدف الحد من تفشى فيروس كورونا لأسبوعين إضافيين بدءا من 23 أبريل وحتى السابع من مايو.
وقالت الوكالة، إن الإجراءات تشمل "الاستمرار فى إغلاق دور السينما، وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة بها، والاستمرار فى اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل". إلى جانب إجراءات أخرى.
وسجلت البحرين 2009 حالات إصابة حتى الآن و7 حالات وفاة.
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