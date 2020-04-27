شكرا لقرائتكم خبر عن البحرین تسجل 61 إصابة جديدة بفیروس کورونا وتعافى 29 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرین اليوم الاثنين عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا «COVID-19»، منها 51 حالة لعمالة وافدة و 3 حالات لمخالطين و 7 حالات من الخارج، وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 1482 حالة، بينها حالتين تحت العناية، و1480 مستقرة.

كما كشفت الوزارة عبر حسابها في ««تويتر» عن تعافي 29 حالة إضافية، ليبلغ عدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين 1218 حالة. وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

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