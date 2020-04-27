شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 4155 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى 4155 شخصا، وأضافت الوزارة وفقا لقناة "سكاى نيوز" عربية، أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء ارتفع إلى 669 حالة، بعدما تعافى 76 شخصا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتاة إلى استقرار عدد الوفيات عند 161 وفاة، حيث لم تسجل أى وفيات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 168 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى البلاد إلى 4065 حالة.

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وأفادت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 23 ألفا و334 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.

وأوضح محمد اليوبى مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، فى تصريح صحفي، أنه تم تسجيل حالتى وفاة جديدتين بين الأمس واليوم، ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 161 حالة، لافتا إلى أنه تم تسجيل 56 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، ليرتفع العدد الإجمالى للحالات المتعافية من الفيروس إلى 593 حالة.