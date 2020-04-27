شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة بيزنس ستاندرد : معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى قطر يفوق بؤر الوباء العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاعفت حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجد كوفيد 19 التي يتم إضافتها يوميا في قطر، في حين شهدت الهند أكبر قفزة لها في يوم واحد في الحالات، بينما استغرق إجمالي عدد الوفيات العالمي 15 يوما فقط ليرتفع من 100 إلى 200 ألف، حسب تقرير لمجلة بيزنس ستاندرد.

وبحسب التقرير تشهد قطر ارتفاع مثير للقلق في عدد الحالات الجديدة اليومية، فخلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفع عدد الحالات التي يتم اضافتها يوميا من 500 حالة فردية إلى أكثر من 900. ولدى البلاد 10287 حالة في الوقت الحالي، و 10 حالات وفاة، وفي الواقع، في قطر وصل معدل الإصابة بين كل مليون شخص أكثر من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.

وقد أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عبر حسابها على تويتر ،أمس الأحد، تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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