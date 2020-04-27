مجلة بيزنس ستاندرد : معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى قطر يفوق بؤر الوباء العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاعفت حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجد كوفيد 19 التي يتم إضافتها يوميا في قطر، في حين شهدت الهند أكبر قفزة لها في يوم واحد في الحالات، بينما استغرق إجمالي عدد الوفيات العالمي 15 يوما فقط ليرتفع من 100 إلى 200 ألف، حسب تقرير لمجلة بيزنس ستاندرد.
وبحسب التقرير تشهد قطر ارتفاع مثير للقلق في عدد الحالات الجديدة اليومية، فخلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفع عدد الحالات التي يتم اضافتها يوميا من 500 حالة فردية إلى أكثر من 900. ولدى البلاد 10287 حالة في الوقت الحالي، و 10 حالات وفاة، وفي الواقع، في قطر وصل معدل الإصابة بين كل مليون شخص أكثر من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.
وقد أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عبر حسابها على تويتر ،أمس الأحد، تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وقالت الوزارة إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 83 حالة، بينما سجلت حالات الوفاة 10 حالات منذ تفشي الوباء في البلاد.
وعلى صعيد متصل، يتواصل العمل في مشاريع بناء ملاعب كأس العالم والمشاريع الضخمة الخاصة بالبطولة في قطر على الرغم من قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة لوقف انتشار فيروس كورونا بين العمال الأجانب، حسبما أفاد تقرير لوكالة فرانس برس.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس عشرات العمال مع وجوه مغطاة وبدلات زرقاء شبه المتطابقة عبر الهيكل الخارجي الشاسع لـ ملعب لوسيل الذي يعد أحد الملاعب التي تستضيف نهائي كأس العالم 2022 .
ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة بين المشاركين في عمليات بناء منشآت كأس العالم 8مصابين كانوا يعملون في 3 مشاريع لملاعب، لكن المنظمين لم يعلنوا عن إجمالي محدد لعدد الإصابات. وأعلنت السلطات القطرية عن 7676 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد و 10 وفيات و 750 حالة شفاء.
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