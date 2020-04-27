شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: تركيا جندت 10 آلاف من المرتزقة السوريين للقتال فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت غارة لطائرة مسيرة تركية فى سوريا ، عن مقتل ثلاثة وإصابة اثنين من أعضاء هيئة تحرير الشام في محافظة حلب شمال غرب سوريا أمس الأحد، في أعقاب هجوم شنته الجماعة الإرهابية على مواقع تركية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، إلى أن تركيا قامت بتجنيد ما يقرب من 10 آلاف من المرتزقة السوريين، للانضمام إلى العمليات العسكرية للبلاد في ليبيا التي مزقتها الحرب.

تأتى هذه الهجمات المتبادلة بعد أن قامت القوات التركية بالقرب من بلدة النيرب، بتفريق اعتصام كان يستهدف الاحتجاج على اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا و القوات الروسية الداعمة للنظام السوري.

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وأضاف المرصد إن التصعيد تحول إلى العنف عندما ألقى المتظاهرون الحجارة ولجأ الجيش التركي إلى استخدام قذائف حية، مما أسفر عن مقتل أربعة في العملية، من بينهم أعضاء في هيئة تحرير الشام، وهي جماعة إرهابية مسلحة تحت قيادة عضو سابق في تنظيم القاعدة.

وحسب المحلل الأمني متين جوركان ، ردت الجماعة الإرهابية بمهاجمة مواقع تركية بالقرب من النيرب، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن اثنين من السوريين وإصابة جندي تركي.