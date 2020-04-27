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الهلال الأحمر تناشد المنظمات الدولية دعم اللاجئين الفلسطينيين على مواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت، المنظمات والمؤسسات الدولية الاسراع بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من سوريا لمواجهة وباء كورونا كوفيد19.

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وحذرت الجمعية في بيان لها اليوم ، من انتشار وباء كورونا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وأكدت أن الظروف الصحية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تساهم في انتشار الفيروس حال لم تتوفر الوقاية الكافية، والرعاية الصحية اللازمة.

وطالبت من وكالات الأمم المتحدة بمساعدات طبية وصحية ومواد للتعقيم والحماية للوقاية من تفشي وباء كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

 

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