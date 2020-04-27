شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية: نؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، اليوم الإثنين، فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض من قبل الأطراف الموقعة عليه، وأكد أن المملكة العربية السعودية تريد لليمن تحقيق ما كفله "اتفاق الرياض" من عمل مشترك لتحقيق مصلحة الشعب.

واستكمل تغريدته قائلا: "نريد لليمن الشقيق تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني، وبترحيب المجتمع الدولي الداعم للاتفاق وبمباركة الأمم المتحدة أتيحت الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار؛ ما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق".

جاء ذلك فى تعليقه على إعلان المجلس الانتقالى الجنوبى حالة الطوارئ، وهو الإعلان الذى أثار ردود فعل إقليمية ويمينة غاضبة ، ووصفته الحكومة اليمينة بأنه "نسف" لاتفاق الرياض الموقع فى نوفمبر الماضى .

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ومن جانبه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضرورة عودة الأوضاع فى العاصمة المؤقتة عدن إلى سابق وضعها، وذلك إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.وفق واس.

وكانت 4 محافظات يمنية من بين 8 جنوبية، أعلنت أمس الأحد، رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ، عن قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين جنوب اليمن، إنها "ترفض جملة وتفصيلا، ما جاء في بيان المجلس الانتقالي بإعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية".

وأضافت أن "مثل هذه الإجراءات لا يحق إصدارها من قبل أي جهة، وهي حق حصري فقط لرئيس الجمهورية، وفي السياق نفسه، اعتبرت قيادة محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، "ما أقدم عليه المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الليلة، انتحارا وقد وضع نفسه في موضع لا يحسد عليه وانه ليس وصيا على الجنوب"، وقالت إن بيان المجلس "هو باختصار رفض لاتفاق الرياض ومخرجاته".