شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل صحفى بسجون الدوحة بعد تعذيبه يثير موجة كبيرة من الانتقادات الموجهة للنظام القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت منظمات حقوق الإنسان هجوما على دولة قطر بسبب وفاة الصحفي فهد بو هندي في سجن الهامور القطري، حسب موقع جولف ديجيتال نيوز البحريني.

وفي بيان صدر بالأمس، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان - الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة - والجمعية الخليجية للحقوق والحريات، من بين آخرين، السلطات القطرية إلى تقديم توضيحات حول حقيقة وفاة الصحفي وظروف السجناء الآخرين. كما طالبوا بأن يجري النظام القطري تحقيقات مستقلة للكشف عن المسؤولين عن وفاة بو هندي.

وأعلنت المنظمات في بيانها أنها تحمّل أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، ووزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، مسئولية مقتل فهد بوهندى، وقالت المنظمات: "تجب محاسبتهم على هذه الجريمة".

أشار البيان أن الصحفي الراحل كان معارض للنظام القطري وتعرض للاعتقال التعسفي لمدة ثلاث سنوات، وسط مزاعم تعرضه للتعذيب حتى الموت، حيث كان فهد بوهندى مع مجموعة من السجناء تمردوا خلال الأيام الأخيرة، بسبب مخاوفهم من تفشي فيروس كورونا في السجون.

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