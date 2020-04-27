العراق.. اعتقال قيادي بـ"داعش" في كمين بمحافظة "صلاح الدين"

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي، في كمين نصبته قوة من الجيش جنوبي محافظة صلاح الدين.وقالت خلية الإعلام الأمني (مؤسسة تتبع الدفاع)، في بيان: "خلال عملية نوعية، تمكنت قوة من قيادة عمليات سامراء، من إلقاء القبض على إرهابي كان يعمل مسؤولا لجنة الإعدامات في داعش".وأضاف البيان أن "عملية الإعتقال تمت بعد نصب كمين محكم له على الطريق العام قرب قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين (شمال)".وتتهم السلطات العراقية تنظيم "داعش" بتنفيذ سلسلة إعدامات جماعية شملت عناصر أمن ومدنيين ومسؤولين محليين وموظفين حكوميين، وذلك خلال سيطرته على مناطق شمال البلاد وغربها من 2014 إلى 2017.وخلال أشهر مضت، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالي (شرق)، المعروفة في البلاد باسم "مثلث الموت".وأعلن العراق في 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.



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