سوناطراك الجزائرية: نحاور "الطاقة اللبنانية" لحل قضية وقود مغشوش

الجزائر/ حسان جبريل/ الاناضول



قالت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات، الإثنين، إنها دخلت في حوار مع وزارة الطاقة اللبنانية، للتوصل إلى حل بشأن شحنة وقود مغشوش.



جاء ذلك، في بيان لشركة سوناطراك نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.



وذكرت الشركة أن قضية الوقود المغشوش، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس/ آذار الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعارا من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته.



وتوقع البيان، "تسوية فعلية ونهائية لهذه الوضعية قريبا، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين.. نحترم التزاماتنا التعاقدية فيما يخص التموين لصالح شركة كهرباء لبنان".



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في سياق آخر، نفت سوناطراك في ذات البيان، توقيف أحد كوادرها في لبنان ضمن قضية تسليم شحنة الوقود المغشوش.



وقالت: "سوناطراك تفند تماما الإدعاءات غير الصحيحة والكاذبة حول تورط موظف لديها في لبنان، بخلاف تدرسه حاليا العدالة اللبنانية".



والسبت، تناقلت وسائل إعلام لبنانية خبر توقيف ممثل شركة سوناطراك في البلاد، و16 شخصا آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان الحكومية.



وحسب المصادر اللبنانية، فقد أمرت محكمة لبنانية بإيداع 17 شخصا الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بينهم ممثل الشركة الجزائرية للمحروقات في لبنان.



وترتبط سوناطراك الجزائرية، منذ يناير/ كانون الثاني 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود (الفيول) لفائدة شركة كهرباء لبنان (حكومية).

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