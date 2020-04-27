الحكومة الليبية: مقتل سيدة وابنها بقصف لمليشيات حفتر

وليد عبد الله / الاناضول



أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، مقتل سيدة وابنها جرّاء قصف لمليشيات خليفة حفتر، استهدف منزلهم بمدينة القربولي شرق طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".



وأضاف البيان أن "قصف مليشيات حفتر الذي استهدف منزل السيدة وأبنائها في منطقة الشريدات بالقربولي، أدى أيضا إلى إصابة ثلاثة من أبناء السيدة المتوفية، بجروح خطيرة"، دون تفاصيل إضافية.

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وفي السياق، تواصل مليشيات حفتر، قصفها المتكرر لمنازل المدنيين في منطقة عين زارة جنوبي طرابلس.

والسبت، قالت الحكومة في بيان إعلامي إن "مليشيات حفتر، تقصف بشكل مستمر ومتكرر أحياء منطقة عين زارة المكتظة بالسكان".

ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجوما فاشلا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.



وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 مارس، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، ما ألحق بالأخيرة هزائم ساحقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.