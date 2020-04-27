الهلال الأحمر التركي يرسل 4 شاحنات مساعدات إنسانية إلى إدلب

هطاي/ الخليج 365 أرسل الهلال الأحمر التركي، 4 شاحنات مساعدات إنسانية إلى ريف محافظة إدلب السورية.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الهلال الأحمر التركي وبالتعاون مع جمعية "غون إشيغي" الإغاثية بولاية أسكي شهير التركية (شمال غرب) أرسل المساعدات التي تتضمن موادا غذائية إلى ريف إدلب.

وأوضح أن المساعدات وزعت على مخيمات النازحين السوريين بريف إدلب.

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