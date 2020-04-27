الإغاثة التركية تنهي إنشاء ألفين و816 منزلا داخل سوريا

إدلب/الخليج 365

أنهت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) بناء ألفين و816 منزلا داخل الأراضي السورية.

ويأتي هذا ضمن حملة أطلقتها الهيئة لبناء 15 ألف منزل للنازحين السوريين بمحافظتي إدلب وحلب.

وفي حديث للأناضول أكد نائب رئيس الهيئة إرهان يملاك، أنّ المنازل عبارة عن صالون وغرفة.

وأشار يملاك أنّ هدفهم من المشروع تأمين مأوى للنازحين السوريين في محافظتي إدلب وحلب، مبينا أنّ هذه الحملة سيستفيد منها نحو 90 ألف شخص.

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يأتي ذلك ضمن إطار مشروع أطلقته "الإغاثة التركية" تحت شعار "كن سقفاً للمظلوم"، ويهدف لإسكان 10 آلاف أسرة نازحة بمنطقة إدلب، في المنازل المؤقتة.

وأكد يملاك تزويد الأسر، بكافة الاحتياجات الأساسية من وسائد وأغطية وحافظة مياه ومصباح كهربائي ومعدات المطبخ...

وتنشر الهيئة دليلا على موقعها من أجل الراغبين بالتبرع بحملة المساعدات من المواطنين الأتراك والمقيمين الأجانب وذلك بالتبرع بـ 5 ليرات تركية بكتابة اسم "SURIYE" وإرسالها كرسالة قصيرة على الرقم 3072. وللتبرع بمبالغ أكبر يمكن عن طريق زيارة موقع هيئة الإغاثة التركية على الإنترنت أو عن طريق حساباتها البنكية تحت كود" ‘Yaşam Evi Malzemeleri’’ (الاحتياجات المعيشية للمنزل)

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