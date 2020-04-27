مشروبات ينصح بعدم تناولها خلال إفطار رمضان

ينصح الأطباء ومختصو التغذية بتجنب تناول بعض المشروبات خلال الإفطار في شهر رمضان، كون أن هذه المشروبات تضر بالصحة.

ومن المشروبات التي ينصح الأطباء ومختصو التغذية بعدم تناولها عند الإفطار في رمضان:

المشروبات الغازية: لأنها تسبب مشاكل في الأمعاء، وتمنح شعوراً بالشبع وامتلاء المعدة، فضلاً عن احتوائها على كميات كبيرة من السكر.

المشروبات المثلجة: سواء كانت غازية أو غيرها، فهي تضر بالحلق، كما تتسبب في مشاكل وآلام في الأمعاء، خاصة في حال كانت المعدة خالية عند تناولها.

المشروبات الغنية بالسكر: وقد تكون مشروبات صحية إلا أنها تصبح ضارة عند إضافة السكر لها، مثل مشروب التمر وعصائر الفواكه بأنواعها المختلفة، لذلك يجب عدم إضافة السكر لهذه المشروبات.

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العصائر المعلبة: لاحتوائها على المواد الحافظة الضارة بالصحة، لذلك يُستحسن تجهيز هذه العصائر في المنزل سواء من الفواكه أو المنتجات الغذائية الطبيعية الأخرى.

المشروبات الجاهزة: يعمد الكثيرون إلى شراء المشروبات الجاهزة الشائعة مع وجبة الإفطار، مثل الكركديه والتمر الهندي والدوم والخروب وعرق السوس، لكن الأطباء والمختصين ينصحون بتجهيزها في المنزل لضمان إعدادها بطريقة آمنة وصحية وعدم تزويدها بكميات كبيرة من السكر.

ويُفضل شرب الماء أثناء إفطار رمضان، حيث لم تثبت الدراسات أي أضرار صحية للماء، كما أن شرب الماء أثناء الأكل يمنح فرصة للتوقف للتأكد من امتلاء المعدة، ويساعد تناول الماء أثناء الإفطار على الهضم وامتصاص المواد الغذائية.

وينصح الأطباء وخبراء التغذية بعدم الإفراط في شرب الماء، لأنه يمنح شعورا بالشبع، الأمر الذي يحرم الصائم من تناول الكمية الكافية من الطعام أثناء الإفطار.