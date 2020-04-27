البحرين تعلن عن 61 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 1482 حالة و8 وفيات. وقالت الوزارة: تعافى 29 حالة إضافية، ليصبح الإجمالي 1218 حالة، وتسجيل 61 حالة قائمة جديدة؛ منها 51 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين و7 حالات من الخارج. انشر الخبر :

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