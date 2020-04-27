متصفح فيفالدي ينضم لأجهزة أندرويد.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة فيفالدي عن إطلاق متصفحها الشهير كتطبيق للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام جوجل أندرويد، وذلك بعد فترة اختبار امتدت لعدة شهور.



وأوضحت الشركة النرويجية أن التطبيق يوفر للمستخدم، على غرار إصدار سطح المكتب، العديد من إعدادات الخصوصية ومانع التتبع.

وفي الجزء العلوي من الشاشة يُظهر تطبيق فيفالدي الصفحات المفتوحة كعلامات تبويب، مثل إصدار سطح المكتب، ويمكن للمستخدم تعطيل إظهار علامات التبويب إذا كان يفضل الاستفادة من مساحة أكبر للشاشة.

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ويحصل مانع التتبع من فيفالدي على المعلومات الخاصة بحركة البيانات المفترض منعها من محرك البحثDuckduckgo، والذي يولي أهمية كبيرة للخصوصية وحماية البيانات.

وتستخدم فيفالدي بيانات مانع التتبع للحواسيب المكتبية وأجهزة اللاب توب في الإصدار 3.0، الذي ظهر مع إطلاق تطبيق فيفالدي لأجهزة أندرويد.

ومن ضمن الوظائف الجديدة في إصدار سطح المكتب من المتصفح ظهور ساعة في شريط الحالة، والتي توفر للمستخدم وظيفة التنبيه أو العد التنازلي، ويعتمد متصفح فيفالدي على نواة كروميوم، وهو نفس نواة البرنامج، التي يعمل بها متصفح جوجل كروم.