شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة باتريوت تطلق القرص الصلب PXD الجديد من فئة SSD والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أطلقت شركة باتريوت القرص الصلب PXD الجديد من فئة SSD، الذي يمتاز بحجم صغير على غرار ذاكرةUSB الفلاشية.

Advertisements وأوضحت الشركة الأمريكية أن قرص الحالة الساكنة PXD تم تجهيزه بمنفذ PCIe Gen 3 x 4، كما يمكن توصيله بجهاز كمبيوتر عبر منفذ USB-C بسرعة 10 جيجابت/ثانية. ويأتي القرص الصلب PXD الجديد بطول 10 سم وعرض 3 سم ووزن 35 جم، ويتوفر بسعر يبدأ من 123 دولارا للوحدة سعة 512 جيجابايت، و225 دولارا للوحدة سعة 1 تيرابايت و380 دولارا للوحدة سعة 2 تيرابايت. وكانت الشركة قد أطلقت مؤخرا القرص الصلب P300 الجديد من نوع SSD، والذي يمتاز بسرعة نقل بيانات تصل إلى 2100 ميجابايت/الثانية، ويعتمد على واجهة PCIe x4.

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