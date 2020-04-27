إطلاق نظام «إبداع» للأفكار والمقترحات ببلدية الظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلق فريق المعرفة والإبداع في قطاع التخطيط الاستراتيجي الشامل ببلدية منطقة الظفرة، نظام (إبداع) للأفكار والمقترحات، بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، بهدف نشر ثقافة الإبداع، وتعزيز ممكنات التفكير الإبداعي، وتماشياً من رؤية بلدية منطقة الظفرة في مجال المعرفة والإبداع، بأن تكون بلدية مبتكرة ورائدة في حكومة أبوظبي.

ويعتبر نظام (إبداع) للأفكار والمقترحات من أفضل الممارسات المطبقة على مستوى حكومة أبوظبي لجمع وتوثيق الأفكار، وتقييمها، ومتابعة تنفيذها بأعلى معايير الجودة، والتميز الحكومي.

وقام فريق المعرفة والإبداع في بلدية منطقة الظفرة بعقد مجموعة من المقارنات المعيارية، وتم الاتفاق على نقل النظام إلى البلدية كأفضل ممارسة مطبقة.

ودعت البلدية جميع موظفيها المبدعين وأصحاب الأفكار الخلاقة والمبتكرة إلى تقديم أفكارهم ومقترحاتهم عبر النظام في منصتها الداخلية بهدف تطوير العمل المؤسسي، وخدمة مجتمع منطقة الظفرة.