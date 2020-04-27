«الأحواض الجافة» تنجز نظام إرساء لسفينة في سنغافورة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قامت الأحواض الجافة العالمية، - شركة تابعة لموانىء دبي العالمية، بإكمال بناء نظام الإرساء بنجاح، لشركة «إس بي إم أوفشور»، والعميل النهائي «إكوينور». حيث سيتم دمج نظام الإرساء مع سفينة يوهان كاستبرج العائمة للتخزين، والإنتاج، والتفريغ، في سنغافورة، المُراد تشغيلها في بحر بارنتس، النرويج.

وسيسمح نظام التحكم النمطي الداخلي الذي يزيد وزنه على 8000 طن، للسفينة بالدوران حول المرساة، بينما يقوم في الوقت نفسه بنقل السوائل، والطاقة، وإشارات الاتصال بين السفينة والمعدات تحت سطح البحر.

وأكملت الأحواض الجافة العالمية بناء أربع وحدات لنظام التحكم النمطي الداخلي، وكانت المُنشأة، بدورها، مسؤولة عن الهندسة، والإنتاج، والبناء، والمشتريات، واختبار مكونات النظام.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية: نحن في الأحواض الجافة العالمية، لدينا الخبرة الكافية، والتسهيلات المطلوبة لتقديم تقنيات عالية الجودة، ونحن فخورون لتقديم هذا المشروع، والانتهاء من بنائه بنجاح، من خلال تحقيق 4.98 مليون ساعة عمل خالية من الإصابات.

وأضاف: وعلى الرغم من التحديات الحالية التي يفرضها تفشي وباء كوفيد -19، فقد وضعنا كل التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على مُنشأة تتمتع بالقدرة على إبقاء الإنتاج والعمليات على المسار الصحيح، مع الحفاظ على سلامة موظفينا، ما يسمح لنا في نهاية المطاف بالوفاء بكل الالتزامات المتعلقة بمشاريعنا.

وختم: نحن فخورون وسعداء للغاية لاقتناص فرصة العمل مع «إس بي إم أوفشور»، و«إيكوينور»، مرة أخرى، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل، إذ يعتبر هذا التعاون للمرة الثالثة الذي تمنحه «إس بي إم أوفشور» للأحواض الجافة العالمية المُنشأة المتخصصة في تصنيع وبناء أبراج التحكم النمطية المتخصصة، لبناء برج التحكم النمطي بعد أن أكملنا سابقاً بناء أكبر برج تحكم نمطي في العالم معاً.