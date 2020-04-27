شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة يوجني تخرب جهاز البلاي ستيشن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت نجمة التنس الكندية يوجني بوشار متابعيها لتحدي بطولة تنس افتراضية على البلاي ستيشن، لكن جهازها انهار بعد انضمام الكثير من المتابعين، وذلك قبل بدء بطولة تنس افتراضية أخرى أمس الاثنين مع نجوم الكرة الصفراء مثل الإسباني رافائيل نادال والبريطاني أندي موراي. ونجحت يوجني في خوض بضع مباريات مع خصومها الافتراضيين بعد إصلاح الجهاز منها مباراة فازت فيها بـ25 نقطة مقابل صفر ونشرت الصورة على حسابها.

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