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شكرا لقرائتكم خبر عن «إينوك» و«الهلال» تطلقان منصة رقمية للتبرع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تعاونت مجموعة «إينوك» وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لإطلاق حملة تتيح لسكان دولة الإمارات، من مواطنين ومقيمين، إمكانية تقديم التبرعات الخيرية، لدفع زكاة الفطر أو التبرع بصناديق المير الرمضاني وكسوة العيد.
وتتضمن الحملة، إطلاق منصة رقمية تتيح للعملاء التبرع للهيئة، عبر رابط رقمي أو رسالة نصية.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «خلال هذه المرحلة التي نقف فيها صفاً واحداً في وجه هذه الظروف غير المسبوقة، ندعو إلى المساهمة في إحداث تغيير ملموس في حياة الآخرين».
فيما أشاد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام للهيئة، بالمبادرة، وقال إنها تعزز جهودها في تلبية احتياجات الأسر المتعففة والشرائح العمالية في رمضان الفضيل.
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