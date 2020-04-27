سلطنة عمان: 51 إصابة جديدة بكورونا

عمّان: أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات إلى 2049.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بلغ عدد الوفيات الإجمالي 10 حالات، في حين تماثلت 364 حالة للشفاء.
إحصائيات انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان
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