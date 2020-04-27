دبي تخفف قيود الحركة في منطقتين بعد صفر حالات كورونا على مدى يومين

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دبي: أعلنت إمارة دبي تخفيف قيود الحركة المفروضة على منطقتي الراس ونايف والسماح بعودة الحركة إلى طبيعتها خلال أوقات السماح اعتبارا من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء مع استمرار تقييد الحركة خلال ساعات الليل الممتدة من 10 مساء وحتى 6 صباحا أسوة بما هو معمول به في باقي أنحاء إمارة دبي.

ونقلت وكالة أنباء الامارات (وام) قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتي جاءت بعد النجاح الكبير الذي حققته جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في هذه المنطقة خلال تلك الفترة، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة للإصابة بالفيروس في عموم هاتين المنطقتين خلال اليومين الماضيين، بعد إتمام أكثر من 6000 فحص طبي في محيطهما في أقل من شهر واحد.

يأتي هذا الإنجاز تكليلا لجهود الجهات المعنية التي شاركت في عمليات التعقيم الشاملة ومحاصرة العدوى وتقليص فرص انتشارها، ورصد الحالات المصابة وكذلك المشتبه في إصابتها وأخذ التدابير الصحية حيالها سواء بالإحالة على العزل أو الحجر الصحي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

الجدير بالذكر أن قرار اللجنة بتخفيف القيد المفروض على الحركة، والذي استمر بصورة كاملة على مدار 24 ساعة يوميا بدءا من 31 مارس الماضي.

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