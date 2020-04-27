دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سامسونغ وجوجل توفران للعاملين في الرعاية الصحية هذه الخدمة المجانية

أعلنت شركتا سامسونغ الكورية الجنوبية وغوغل الأمريكية بالتعاون مع شركة "يو بريك آي فيكس" لإصلاح الهواتف المحمولة تقديمهم هدية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

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وبحسب ما أعلنت الشركتان فسيُقدما خدمة إصلاح مجانية لهواتف العاملين في مجال الرعاية الصحية فبرنامج سامسونغ يحمل اسم "إصلاحات مجانية للجبهة الأمامية".

ويشمل برنامج سامسونغ إصلاحات مجانية للعديد من الأعطال في الهواتف الذكية، والتي تشمل الشاشة المتشققة واستبدال البطارية، وذلك لجميع المستجيبين الأوائل ومتخصصي الرعاية الصحية حتى 30 يونيو المقبل.

ولكن الأمر لا يقتصر عند الإصلاحات الخاصة بهواتف العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ حيث توفر سامسونغ أيضًا خصمًا بنسبة 30% على أي عملية شراء عبر موقعها الرسمي للمستجيبين الأوائل ومتخصصي الرعاية الصحية.

وبحسب التقارير الصحفية ـ التي تناولت برنامج سامسونغ ـ فعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية زيارة أحد فروع "يو بريك آي فيكس" أو إرسال الهاتف عبر البريد؛ للاستفادة من عرض الإصلاح المجاني.

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وكذلك يوفر البرنامج المماثل الذي طرحته شركة غوغل خدمة الإصلاح المجانية لمستجيبي الطوارئ أو أخصائيي الرعاية الصحية، لكن يجب إبراز الهوية عند زيارة أي من فروع "يو بريك آي فيكس" حتى 30 يونيو المقبل أيًا كانت الأعطال التي أصابت الهاتف الذي يملكونه.المزيد:

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