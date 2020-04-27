أجواء شديدة التوتر إثر استهداف حاكم مصرف لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس بيروت:«الخليج»

توترت الأجواء السياسية في لبنان خلال الأيام الأخيرة على نحو ينذر بمزيد من التصعيد، إثر هجوم رئيس الحكومة حسان دياب مساء الجمعة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وما تلاه من ردود نارية لرئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ومن ثم نواب وسياسيون، بما يثبت فشل محاولة العهد ورئيس الحكومة لجعل الانقضاض على سلامة مسألة معزولة عن المناخ السياسي العام، فيما حذر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، من زعزعة حاكمية البنك المركزي.

أبرز صور مظاهرات لبنان

من Microsoft

وحذرت جهات معنية من أي رعونة تؤدي بالوضع إلى مجموعة منزلقات ومحاذير تفجيرية إذا لم تتراجع عملية عرض العضلات المحكومة سلفاً بالفشل وهي تتلخص في الآتي: أولاً، ثمة طريق مسدود أمام إقالة حاكم مصرف لبنان، ولن يكون ممكناً فتحه بالتحايل أو الاجتهاد، ولذا فإن الحكومة التي كلفت شركات للتدقيق المحاسبي في المصرف، ملزمة بانتظار إنجاز الشركات لمهماتها أولاً وقبل أي تصرف آخر، لئلا تفتضح عملية التوجيه السياسي الانتقامي التي توجهها. ثانياً، الانزلاق نحو جهة واحدة معنية بالوضع المالي والأزمة المالية والاقتصادية، أعاد عملياً فتح أبواب الجحيم أمام الجميع وسيتسبب في محاكمة علنية وشعبية وسياسية غير مسبوقة في ملفات الكهرباء والهدر والاختلاسات والتوظيف العشوائي والمناقصات، والمشاريع وسائر مجالات الفساد.

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وأمس، حذر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، من زعزعة حاكمية مصرف لبنان، مشيراً إلى «تميز لبنان عن سواه من البلدان المجاورة بنظامه الديمقراطي البرلماني الليبرالي، لم يسقط لا في الدكتاتورية ولا في التوتاليتارية؛ بل نجح في حفظ النظام، ومن أبسط قواعده اعتماد الحوار قبل إصدار الحكم، كما جرى مع حاكم ​مصرف لبنان،​ وثمة قضاء يجب الرجوع إليه للنظر في النزاعات».

وقال: «كنا ننتظر من رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ إعلان الخطة الاقتصادية التي تختص بالهيكليات والقطاعات التي من شأنها أن تقضي على مكامن الخلل الأساسية و​الفساد​ والهدر، وفيما كنا ننتظر خطة المراقبة العلمية والمحاسبة لكل الوزارات والإدارات، فإذا بنا نفاجأ بحكم مبرم بحق حاكم مصرف لبنان وحده، من دون سماعه وإعطائه حق الدفاع عن نفسه».

أمنياً، أقدم مجهولون أمس، على إلقاء قنابل حارقة «​مولوتوف​» على أحد المصارف في صور جنوبي لبنان، وفروا إلى جهة مجهولة. وتحطمت الواجهة الزجاجية الخارجية للمصرف، فيما حضرت ​استخبارات الجيش​ و​القوى الأمنية​ إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.