بتمويل قطري.. ترميم وإعادة بناء منازل للفقراء بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إن وزارته بدأت، منتصف الأسبوع الماضي، بمشروع ترميم وإعادة بناء منازل الفقراء، الممول من دولة قطر، والبالغ تكلفته مليون دولار أمريكي.

وقال سرحان، في تصريح لوكالة "الخليج 365"، إن إجمالي عدد المستفيدين من هذا المشروع بلغ نحو 120 شخصا.

وتابع "المستفيدون هم من أصحاب المنازل التي بحاجة لترميم، ومن أصحاب المنازل التي بحاجة إلى إعادة بناء بالكامل، أو من المستأجرين غير القادرين على دفع الأجرة".

وأوضح أن الوزارة صرفت، منتصف الأسبوع الماضي، الدفعة المالية الأولى للمستفيدين؛ وذلك بنسبة 50 بالمئة لمن تقل منحته المالية عن 5 آلاف دولار، ونسبة 40 بالمئة لمن يزيد عن تلك المنحة.

وتبلغ قيمة المنحة القطرية لمشروع ترميم وإعادة بناء منازل الفقراء بغزة نحو مليون دولار أمريكي.

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