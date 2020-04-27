كورونا.. 51 إصابة جديدة في عُمان و24 في البحرين

عواصم عربية / الخليج 365

سجلت سلطنة عمان والبحرين، الإثنين، ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بواقع 51 في الأولى و24 في الثانية.

وقالت وزارة الصحة العُمانية، في بيان، إنها سجلت 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى ألفين و49، بينها 10 وفيات و364 متعافيا.

فيما أوضحت وزارة الصحة البحرينية، في بيان، تسجيل 24 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و647.

ووفق إحصاء الوزارة، فإن إجمالي الإصابات بينها 8 وفيات و1189 متعافيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.