تركيا تواصل تطوير البنية التحتية والفوقية لتل أبيض السورية

شانلي أورفة/ الخليج 365

تواصل ولاية شانلي أورفة التركية (جنوب شرق) أعمال صيانة وإصلاح البنية التحتية والفوقية لمدينة تل أبيض شمالي سوريا بعد تطهيرها من الإرهاب ضمن عملية نبع السلام أواخر العام الماضي.

وأفاد بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة، الإثنين، أن "مركز الدعم والتنسيق السوري" المتشكل تحت مظلة الولاية المذكورة، يبذل جهودا حثيثة لرفع مستوى رفاهية سكان تل أبيض.

وأكد أن عمّال المركز قاموا بإصلاح شبكة المياه في المدينة، إلى جانب إصلاح شبكة مياه قرية خريزة، وفتح آبار مياه جديدة بالمنطقة بدعم من مديرية شؤون المياه التركية.

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ولفت البيان إلى اهتمام ولاية شانلي أوروفة بتطوير البنية الفوقية للمنطقة، عبر حملة تشجير بالمنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.