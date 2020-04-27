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آرسنال يفكر في مدافع ريال مدريد

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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يرغب آرسنال الإنجليزي في ترميم دفاعه بصفقة من نظيره الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة “الديلي ميل” أن آرسنال أجرى اتصالات مع ريال مدريد، بشأن إمكانية التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

وأضافت أن مايكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، يحرص على إعادة بناء دفاع الجانرز، ويريد ضم ميليتاو.

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ووصل ميليتاو (22 عامًا) إلى ملعب البرنابيو في الصيف الماضي مقابل 44 مليون يورو قادمًا من بورتو، ولم يشارك سوى في 13 مباراة فقط.

ونوهت الصحيفة أن ميليتاو يأتي خلف فاران وراموس ثنائي الدفاع، في حسابات زين الدين زيدان مدرب الريال، مما يلعب دورًا في إمكانية رحيل اللاعب.

وختمت بأن الريال يسعى للربح من وراء ميليتاو، حيث أخبر مورينيو، في الشتاء الماضي، بقدرته على ضم المدافع البرازيلي مقابل 70 مليون يورو.

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