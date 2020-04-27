جونسون: كورونا مجرم حقيقي وسنرديه أرضاً

أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ اقتراب بلاده من نهاية المرحلة الأولى في مواجهة الوباء الذي اجتاح العالم، داعياً “البريطانيين إلى الصبر، ولا سيما أنه لا يمكن التكهن حتى الآن بموعد رفع الإغلاق”.

وقال جونسون؛ في كلمته من أمام مقر الحكومة، في أول ظهور رسمي له بعد عودته لمزاولة عمله إثر تعافيه من فيروس كورونا: “بفضل عزيمتكم ومقاومتكم، نحن على وشك تحقيق مهمتنا الأولى، وهي تحصين مجتمعنا وقطاعنا الصحي في مواجهة الفيروس المستجد”.

كما أكّد أن هذا الفيروس مجرم حقيقي، لكن البريطانيين في هذه اللحظة بدأوا بهزيمته وطرحه أرضاً، بحسب تعبيره.

وقال: “أعي مدى صعوبة التخلي عن الحرية، كما أدرك تأثير الإغلاق على الاقتصاد والشركات والقطاعات المنتجة، لكن أقول لرواد الأعمال والشركات وغيرها من المؤسسات التي يعتمد عليها اقتصادنا، أعي نفاد صبركم، ولكن دون الالتزام لن يكون هناك اقتصاد”.

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وتابع: “أدرك عواقب الإغلاق على الاقتصاد، وأشارككم الإحساس بالمخاطر، ولكن يجب أن نسيطر على الفيروس وعدم السماح له بالارتفاع مرة ثانية، والعودة بموجة جديدة، لأنها ستحطم الاقتصاد أيضاً”.

وكانت “رويترز” قد نقلت عن إدوارد أرجار؛ وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ عاد إلى “مقعد القيادة” بعدما تعافى من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، وإنه لا يزال من السابق لأوانه رفع إجراءات العزل العام في البلاد.

وأضاف أرجار؛ في تصريح لقناة سكاي التلفزيونية، “سيكون قد عاد إلى مقعد القيادة ونحن نتحدث، ليواصل العمل”.

وتابع قائلاً “إنه يتوق للعودة ومفعم بالحيوية، وأعتقد أنه سيلتقي هذا الصباح كبار الوزراء والمستشارين ويتم إطلاعه على كل ما حدث، وسيتم هذا في الأيام المقبلة”.