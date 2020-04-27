الكويت تعلن تعافي 206 حالات جديدة من كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الإثنين، شفاء 206 حالات من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 1012 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، قال الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.