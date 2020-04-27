سامسونج تخالف التوقعات في هاتفها الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تتوارد التسريبات حول ما تعتزم شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية القيام به في الأجيال القادمة لعائلة هواتف جالكسي إيه Galaxy A الذكية.



ومع سعي سامسونج واتجاهها الدائم نحو إخفاء الكاميرا الأمامية لهواتفها الذكية، يبدو أنها بصدد أخذ خطوة جديدة لم يعتدها الجميع عن الكاميرات الأمامية لهواتف سامسونج Samsung.

ووفقا لموقع engadget.com فإن حسابات محللي التكنولوجيا مثل OnLeaks و Pigtou نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تسريبات أشارت إلى أن سامسونج Samsung قريبة من تزويد أحد أفراد عائلة هواتف جالكسي إيه Galaxy A بكاميرا أمامية منبثقة لأول مرة.

وأشارت التسريبات إلى أن الكاميرا تشبه تلك التي تواجدت في هواتف ون بلس 7 برو OnePlus 7 Pro وبعض الهواتف الحديثة الأخرى.

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وحتى الآن، لا تزال العديد من التفاصيل الدقيقة غير واضحة المعالم على الرغم من توارد بعض المعلومات التي توضح احتواء هاتف سامسونج Samsung المُنتظر على قارئ بارز لا يدعم تقنية التواجد تحت الشاشة لبصمات الأصابع.

ومن المرجح أن يحتضن الجزء الخلفي من الهاتف 3 كاميرات خلفية ذات مظهر تقليدي بينما تعتبر شاشة العرض بقياس 6.5 بوصة من أهم مميزات الهاتف المُنتظر.

ولا تتوافر حتى تلك اللحظة أي تفاصيل خاصة تتعلق بالموعد الرسمي لطرح الجهاز في الأسواق.

فالتسريبات ترجح استمرار عمل سامسونج Samsung على التصميم الخارجي لهاتفها حيث ترغب الشركة الكورية بكشف النقاب عن هاتف خالٍ تماما من الحواف.