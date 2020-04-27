أديبايور يرفض التبرع في أزمة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عزف النجم التوجولي، إيمانويل أديبايور، (36 عاماً)، عن المشاركة في حملة التبرعات في بلاده على هامش أزمة «كورونا»، ما أثار زوبعة من الجدل، رد عليها بالقول: «أقول لكل من يقول إنني لا أتبرع دعوني أكن واضحاً، لن أتبرع، وهكذا ببساطة، أفعل، وآكل ما يحلو لي، ولاحقاً سينتقدني البعض لأنني لم أتبرع للعاصمة لومي»، وترك قرار أديبايور مشجعيه في حيرة، إذ إن مهاجم أرسنال وسيتي، السابق، اعتاد العمل الخيري في بلاده. وسلط القرار الضوء على التناقضات الكثيرة التي حفلت بها مسيرته، بدءاً من احتفاله بطريقة استعراضية مع سيتي بهدفه في شباك فريقه السابق أرسنال (4-2).

بعد ذلك بعام، عانى أديبايور حادث تعرض حافلة المنتخب لإطلاق نار قبل مونديال 2010 من قبل مسلحين أنجوليين، قتل فيه سائق الحافلة، وجرح 9 أشخاص، بضمنهم اثنان من لاعبي المنتخب، وفي 2014 تراجع أداء المهاجم كثيراً في توتنهام، واتهم والدته، أليس، بممارسة أعمال الشعوذة عليه، وطردها من المنزل، وعلق: «يجب أن تتوقف عن الكلام، وممارسة الجوجو (الشعوذة)، علي»، وفي 2015 اتهم المهاجم شقيقه روتيمي بسرقة مقتنياته، ومنها قميص زيدان، وتشاجر مع شقيقته لأنها اشترت منزلاً بماله من دون علمه، كما قال إن شقيقه الآخر، بيتر، الذي توفي لاحقاً، بعث رسالة لريال مدريد يطلب منهم فيها عدم تحويل صفقة استعارته لعقد دائم. وتباهى أديبايور مرة بماله، وقاس قزماً ليبين حجم ثروته، ويلعب حالياً في نادي أولمبيا اسونسيون الباراجوياني، لكنه عوقب بعد ركلة كونج فو للاعب ديفينسا جوستيسيا ضمن بطولة كوبا ليبرتادوريس، واعتذر المهاجم لاحقاً، وقال إنها كانت «لحظة جاكي شان، ولم أتعمد ضرب خصمي، وسعيد لأنه بخير».