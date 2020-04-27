شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تبديلات لكل فريق في الدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الصن عن عزم رابطة الدوري الإنجليزي إجراء 5 تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة بشكل مؤقت، وذلك لتجنيب اللاعبين مخاطر التعرض للإصابة نتيجة الجدول المزدحم بعد استئناف الموسم . وأيد الاتحاد الدولي لكرة القدم

(فيفا) طرح مقترح البرمييرليج على مجلس الأمم الأربعة لاعتماده بشكل رسمي عالمياً وفي حال الموافقة ستقرر الأندية الـ20 المتنافسة في الدوري الممتاز تطبيقه من عدمه فيما تبقى من الموسم . وذكرت الميرور أن الرابطة تدرس أيضاً وضع اللاعبين في فنادق محددة مدة 6 أسابيع لحين إنهاء الموسم وخوض المباريات المتبقية (9 مباريات لمعظم الفرق ) في ملاعب التمرينات أو ملعب محايد ومنها سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل .

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