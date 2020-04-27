نيفيل : طقوس بيكهام أزعجتني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك جاري نيفيل وزميله في اليونايتد ديفيد بيكهام غرفة الفندق 6 أشهر، لكن نيفيل انزعج من هذه التجربة ونجم عنها قرار النادي وضع كل لاعب في غرفة لوحده أثناء السفر . وقال نيفيل الذي يعمل حالياً في مجال التحليل الرياضي : «أعتقد أن النادي أدرك أن وضع لاعبين في غرفة واحدة لن يسهم في تقاربهما؛ بل في تنافرهما لأن كل لاعب يريد الذهاب للنوم في توقيت مختلف عن زميله. أنا على سبيل المثال كنت أنام في الـ9 مساء وأستيقظ في الـ5 فجراً وبيكهام كان يبقى حتى الساعة الـ11 ويستيقظ في الثامنة صباحا». نقص النوم لم يكن المشكلة الوحيدة ويضيف نيفيل : «أنا فوضوي أرمي الأغراض هنا وهناك في الغرفة بينما بيكهام يحرص على النظافة والترتيب في كل وقت، يدخل الغرفة ويوقد الشموع ويضع صور العائلة أمامه، هذه طقوسه منذ سن الـ18. أنا ثرثار وأجادل وهو عكسي تماماً يفضل الهدوء والاستماع للموسيقى». لعب نيفيل وبيكهام معاً في اليونايتد بدءاً من الأكاديمية وصولاً للفريق الأول مدة 11 عاماً قبل انتقال بيكهام للريال في 2003 لكنهما يملكان اليوم مع خريجي صف 92 (فيل نيفيل وريان جيجز وبات ) 10 في المئة من أسهم نادي سالفورد سيتي .